Источник подтвердил подлинность обнародованных переговоров пилотов А321

Выложенная в Сеть расшифровка переговоров пилотов авиалайнера «Уральских авиалиний» А321, севшего в кукурузном поле в Подмосковье, оказалась подлинной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источников в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) им. М. Громова, который обслуживает взлетно-посадочную полосу аэропорта.

Как отмечается, переговоры могли выложить в Интернете радиолюбители. По словам источника, они часто слушают пилотов на частоте контрольно-диспетчерского пункта ЛИИ.

Авиалайнер совершил экстренную посадку в кукурузном поле из-за стаи чаек, которая попала в двигатель. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Известно, что 76 пассажиров обратились за медицинской помощью, 19 из них – дети.

Ранее сообщалось, что СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в кукурузном поле А321