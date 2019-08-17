СБУ задержала наркобарона Сильвера из Израиля

Украинская Служба безопасности смогла поймать и задержать израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера, который накануне сбежал от них во время попытки его экстрадиции, передает «112 Украина».

По имеющимся данным, наркобарона поймали в одной из областей Украины. Планируется, что в ближайшее время он будет экстрадирован.

Кроме того, в СБУ сообщили о задержании трех своих сотрудников, которые подозреваются в помощи вчерашнему бегству Сильвера.

Ранее президент Флиппин Родриго Дутерте заявил, что готов отрубать головы наркобаронам вне зависимости от их национальности и не боится попасть за это в тюрьму.