Сгоревший в Одессе отель не проходил противопожарную проверку

Одесский отель «Токио стар», в результате которого погибли восемь человек, не проходил противопожарную проверку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, «Токио стар» должен был пройти проверку в июле, но тогда представителя ведомства не пустили на объект из-за того, что владелец отеля изменил форму собственности.

Ранее сообщалось, что появилось видео пожара в одесском отеле «Токио Стар». В настоящее время известно о восьми погибших и десяти пострадавших. Всего с места происшествия было эвакуировано 150 человек.