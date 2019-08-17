При пожаре в отеле Одессы погибли 8 человек
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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям проинформировала о пожаре в одной из гостиниц Одессы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным службы, пожар произошел в ночь с 16 на 17 августа в отеле «Токио стар». Он начался на втором этаже здания и распространился по площади в 1 тыс. кв. м.
«При пожаре погибли восемь и пострадали 10 человек», — говорится в заявлении.
Уточняется, что к ликвидации возгорания привлекались 65 спасателей, а также 13 единиц техники.
Ранее сообщалось, что шахтеров эвакуировали из-за возгорания на подстанции в Якутии.