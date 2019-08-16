200 птиц погибли из-за воздушных змеев в Индии

Двести птиц погибли на праздновании дня независимости Индии из-за запуска воздушных змеев, сообщает местная газета Hindustan Times.

Отмечается, что в период с 13 по 15 августа в одну из ветеринарных клиник Дели привезли более 700 птиц с различными ранениями, 200 из них погибли. Животные были искалечены китайскими «боевыми» воздушными змеями, которые украшаются стеклом и металлом.

Уточняется, что больше всего среди пострадавших птиц оказалось голубей и орлов.

Правительство Индии запретило использование этого вида воздушных змеев в еще в 2017 году, однако ситуация не меняется. Происшествия с пернатыми случаются ежегодно, но в этом году их число увеличилось. Для сравнения, в 2018 году пострадали около 550 птиц.