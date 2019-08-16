Источник назвал возможную причину отравления жителей в Ульяновской области
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Источник в правоохранительных органах Ульяновской области рассказал, почему, употреблявшие в пищу подсолнечное масло, могли отравиться. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что все пострадавшие употребляли в пищу самодельное подсолнечное масло.
По информации источника, причиной отравления мог стать крысиный яд, который мог случайно попасть в масло в момент его переработки, либо отрава уже содержалась в семенах подсолнечника.
Уточняется, что масло произвел у себя в хозяйстве пенсионер из села Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области, а затем распространил его среди своих знакомых.
Ранее сообщалось, что семь россиян могли отравиться подсолнечным маслом в Ульяновской области.