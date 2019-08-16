Здание обвалилось под Петербургом

В Ленинградской области в городе Волхов обрушилась стена при сносе старого нежилого здания; погибли два человека Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС региона.

По последним данным, спасатели нашли под завалами два тела.

«Аварийно-спасательные работы завершены», — добавил представитель.

Как отмечается, под завалами оказались два работника подрядной организации, занимавшиеся демонтажем.

Ранее сообщалось, что Нотр-Дам может обрушиться из-за аномальной жары.