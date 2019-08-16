Семь россиян могли отравиться подсолнечным маслом в Ульяновской области

В Ульяновской области семь человек, связанных родственной связью и служебными отношениями, вероятно, отравились подсолнечным маслом, а один из них умер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Известно, что людей срочно госпитализировали с различными кровотечениями и с подозрением на отравление неизвестным веществом. В Минздраве считают, что россияне могли отравиться подсолнечным маслом, так как все они употребляли его в пищу.

«Один из взрослых скончался, остальные находятся в больнице», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось. что почти 30 человек попали в больницу после свадьбы в Закарпатье.