Мужчину приговорили к 16 годам тюрьмы за оскорбление судьи в Перми

В Перми суд приговорил мужчину к 16 годам и четырем месяцам тюрьмы за оскорбление судьи. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

Как отмечается, в 2017 году суд осудил местного жителя на 18 лет за оборот наркотиков.

Однако мужчине не понравилось решение суда, и он написал оскорбительное письмо в адрес судьи.

После этого суд рассмотрел новое дело по обвинению в преступлении по статье «Неуважение к суду».

Уточняется, что с учетом неотбытого срока наказания по другому преступлению мужчину приговорили к 16 годам, а также к штрафу в размере 400 тыс. рублей.

Ранее оскорбивший селянина чиновник получил штраф.