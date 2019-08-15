Жена командира А321 рассказала о переживаниях мужа

Жена командира экстренно севшего в Жуковском самолета «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова Наталья Юсупова рассказала о работе супруга. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, она не удивилась тому, что ее мужу удалось совершить успешную экстренную посадку. Она отметила, что Дамир очень педантично и ответственно относится к своей работе.

«Он сейчас переживает из-за всей ситуации, за пассажиров беспокоится - у него такой характер», — сказала Наталья Юсупова.

Она также рассказала, что Дамир Юсупов пришел в авиацию в 33 года, до этого он работал юристом. Женщина добавила, что они с мужем воспитывают четверых детей.

По ее словам, работа в небе была мечтой Юсупова.

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