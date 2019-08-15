Тонна топлива вытекла из аварийно севшего самолета в Подмосковье

Утечка топлива произошла из самолета, совершившего аварийную посадку в поле рядом с подмосковным Жуковским. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что из лайнера вытекло около тонны горючего.

Поясняется, что утечка топлива произошла при экстренной посадке лайнера. Из самолета вытекло около тонны горючего.

Уточняется, что перед вылетом самолет был заправлен 16 тоннами топлива, а при взлете он израсходовал около 500 литров горючего.

Подчеркивается, что в настоящее время утечка устранена.

До этого стало известно, что самолет А321 совершил посадку в Подмосковье из-за столкновения со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

Ранее сообщалось, что пользователи Сети благодарят пилотов, экстренно посадивших А321 в кукурузном поле.