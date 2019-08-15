СК возбудил дело после гибели пропавшей в Омске девочки

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели пропавшей девочки в Омске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что девочке было три года.

Некоторое время ребенок считался пропавшим.

Дело возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности.

По данным следствия, девочка вечером 14 августа 2019 года была оставлена без присмотра бабушкой. Ребенок пролез через забор и ушел с территории дома. Позднее ребенок был найден мертвым в выгребной яме туалета.