Пилот рассказал о моменте жесткой посадки А321 в поле
Второй пилот самолета Airbus A321 рассказал о моменте аварийной посадки в подмосковном Жуковском, передает РЕН ТВ.
Он рассказал, птица сначала попала в левый двигатель и он заглох.
По его словам, после этого птица попала и во второй двигатель.
«Обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились в поле. Командир взял управление», — рассказал пилот.
Ранее сообщалось, что аварийная посадка А321 прошла с убранными шасси и выключенными двигателями.
На борту находились 234 человека.