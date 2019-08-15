Пилот рассказал о моменте жесткой посадки А321 в поле

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Второй пилот самолета Airbus A321 рассказал о моменте аварийной посадки в подмосковном Жуковском, передает РЕН ТВ.

Он рассказал, птица сначала попала в левый двигатель и он заглох.

По его словам, после этого птица попала и во второй двигатель.

«Обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились в поле. Командир взял управление», — рассказал пилот.

Ранее сообщалось, что аварийная посадка А321 прошла с убранными шасси и выключенными двигателями.

На борту находились 234 человека.