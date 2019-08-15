Свердловский губернатор назвал героями посадивший A321 в Жуковском экипаж

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал жесткую экстренную посадку самолета А321 в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он назвал пилотов, которые совершили посадку с выключенными двигателями в кукурузном поле, героями.

отмечается, что самолет следовал по маршруту Жуковский - Симферополь.

Причиной экстренной посадки стало попадание стаи чаек в двигатель самолета.

Ранее сообщалось, что 10 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье.