Свердловский губернатор назвал героями посадивший A321 в Жуковском экипаж
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал жесткую экстренную посадку самолета А321 в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он назвал пилотов, которые совершили посадку с выключенными двигателями в кукурузном поле, героями.
отмечается, что самолет следовал по маршруту Жуковский - Симферополь.
Причиной экстренной посадки стало попадание стаи чаек в двигатель самолета.
Ранее сообщалось, что 10 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье.