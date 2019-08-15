А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле

Росавиация сообщила подробности аварийной посадки самолета А321 при взлете в подмосковном Жуковском, передает РИА «Новости».

Стало известно, что самолет столкнулся со стаей чаек.

«Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП», — сообщили в ведомстве.

Самолет садился с убранными шасси и выключенными двигателями.

Ранее в МЧС назвали причину аварийной посадки самолета в Подмосковье.