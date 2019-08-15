СМИ сообщили о деталях аварийной посадки самолета в Подмосковье

В средствах массовой информации стала появляться дополнительная информация об экстренной посадке самолета в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В настоящее время известно, что самолет совершил срочную посадку из-за птиц, попавших в двигатели и спровоцировавших возгорание. Уточняется, что самолет должен был отправиться из Москвы в Симферополь.

По предварительным данным, при посадке пострадали два человека. У них оказались ушибы. Им на месте оказали помощь. Всего на борту воздушного судна находились более 230 человек и 7 членов экипажа.

В Минздраве страны добавили, что госпитализированных среди эвакуированных с самолета людей — предварительно нет.

Также, по некоторым сведениям, один загоревшийся двигатель отвалился при посадке.

«При посадке [двигатель] отвалился на три метра, он дымится, его заливают пеной», — добавил источник.

Также он рассказал, что лайнер сел на брюхо в чистом поле.

Ранее сообщалось, что в МЧС назвали причину аварийной посадки самолета в Подмосковье.