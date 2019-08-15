В Филадельфии установили связь со стрелком и освободили всех заложников

Сотрудники правоохранительных органов Филадельфии смогли связаться со стрелком и освободили всех заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы полиции города Ричарда Росса.

До этого стало известно, что неизвестный ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов во время проведения операции по задержанию наркоторговцев.

По данным Росса, полицейские эвакуировали заложников из дома, где забаррикадировался стрелявший в полицейских человек. Среди эвакуированных были два сотрудника правоохранительных органов и три местных жителя.

Также шеф полиции отметил, что они связались со стрелком и попросили его сдаться.

«Мы знаем, что он жив», — добавил Росс.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при стрельбе в Филадельфии полицейских возросло до семи.