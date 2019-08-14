В США украинке дали 20 лет тюрьмы за производство детской порнографии

В прокуратуре Восточного округа штата Нью-Йорк проинформировали о том, что украинку Алену Каличенко приговорили к 20 годам тюремного заключения за то, что она сексуально эксплуатировала ребенка и занималась изготовлением детской порнографии для поставки в США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что женщину задержали летом 2014 года, а в апреле 2016 года она признала свою вину. Когда она закончит отбывать наказание, ее депортируют на Украину.

Ранее сообщалось, что американский боец смешанного стиля, представитель легкой весовой категории Абель Трухильо обвиняется в сексуальной эксплуатации ребенка и непристойном поведении.