Площадь лесных пожаров в Сибири начала снижаться
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Площадь лесных пожаров в России сократилась на 6% за сутки, передает РИА «Новости».
На данный момент она составляет 266,4 тысячи гектаров.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12.08.2019 в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 5 998 гектара», — говорится в сообщении.
Ранее руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко заявил об окончании пика лесных пожаров в Сибири.