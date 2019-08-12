«Миссис Россия — 2019» не примет участие в «Миссис Земной шар»

Победившая в конкурсе «Миссис Россия — 2019» Екатерина Нишанова отказалась от участия в конкурсе «Миссис Земной шар». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Россию на международном конкурсе будет представлять «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.

Нишанова заявила, что будет помогать ей на всех этапах конкурса.

Уточняется, что она будет российской представительницей на всех мероприятиях от фонда «Планета женщин».

Ранее сообщалось, что жительница Геленджика стала «Миссис Россия — 2019».