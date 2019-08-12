Полиция задержала двух сбежавших из психбольницы преступников в Волгограде

В Волгоградской области сотрудники полиции задержали двух преступников, которые совершили побег из психиатрической больницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, сбежавшие мужчины находились в психбольнице на принудительном лечении.

Уточняется, что двух мужчин поймали за хутором Ляпичев Калачевского района. Согласно телеканалу, они планировали добраться до железнодорожной станции.

Как подчеркивается, за то время, что мужчины были в бегах, они не совершили противоправные действия и были доставлены в лечебницу.

Ранее сообщалось, что полиция ищет двух сбежавших из психбольницы преступников в Волгограде.

Отмечается, что один из сбежавших осужден за убийство в 2004 году, второй — за угон машины и грабеж в 2011 году.