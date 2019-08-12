Украинские националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики

На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики. Данное видео выложено на YouTube.

Данный инцидент произошел в городе Хмельницкий.

В одном из кафе сидел мужчина, у которого рубашка была с нашивками в виде флага и герба России, а также серпа и молота и с надписью «ОМОН».

К мужчине подошли несколько радикалов, которые начали расспрашивать посетителя, где он приобрел такую одежду.

Мужчина ответил, что купил рубашку в Испании и не обратил внимание на эмблемы. В ответ на это националисты достали нож и стали срезать нашивки ножом.

Кроме того, они заявили, что подарят украинцу рубашку в желто-голубых цветах. В конце ролика радикалы призвали соотечественников реагировать на такие инциденты.

Ранее националисты устроили митинг у здания СБУ.