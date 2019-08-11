Гатчинский священник объяснил грубое крещение ребенка

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Священник из Гатчины игумен Фотий (Нечепоренко) рассказал, почему он грубо крестил ребенка. Об этом передает «Фонтанка».

Фотий отмечает, что выполнил свой священческий долг.

Также священнослужитель не считает себя в чем-то виновным и заявляет, что подобным образом проводит обряд крещения уже 26 лет.

По его мнению, мама малыша предъявила ему претензии и пыталась помешать крещению в связи со своим эмоциональным состоянием.

«Она оказалась человеком невоцерковленным и не готова к крещению», — прокомментировал Фотий.

Ранее игумен Фотий, грубо крестивший ребенка, отчитал его мать.