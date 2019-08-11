Врачи объяснили, кому нельзя есть арбузы

Врачи рассказали, что поедание арбузов может принести не только пользу, но и вред. Об этом передает «Московский комсомолец».

Как отмечается, некоторым людям употреблять сладкие ягоды опасно.

Врачи сообщают, что от чрезмерного поедания арбузов лучше воздержаться людям, страдающим мочекаменной болезнью, проблемами с оттоком мочи, аденомой предстательной железы, расстройствами желудочно-кишечного тракта, колитами.

Также доктора советуют меньше кушать ягоды тем, кто недавно перенес хирургическую операцию или имеет заболевания сердца.

Ранее россиянам рассказали, как нужно выбирать арбузы.