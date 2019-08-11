Начало августа 2019 стало самым холодным почти за 70 лет

Первая декада текущего месяца стала самой холодной в Москве за 69 лет. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».

Отмечается, что холоднее текущего месяца был только август 1950 года.

Уточняется, что с начала августа средняя температура воздуха в столице составила 14,2°С, что почти на 4 °С ниже климатической нормы.

Синоптики также подчеркнули, что за начало месяца выпало 43 миллиметра осадков, что составляет 56% от месячной нормы.

Поясняется, что вторая декада августа в Москве будет более теплой, температурный фон окажется около нормальных значений, а в некоторые дни даже превысит климатическую норму.

Ранее сообщалось. что в Москве в воскресенье ожидается до +21°С.