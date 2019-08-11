Более 100 человек погибли в результате наводнения в Индии

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Последствия наводнения в префектуре Окаяма в Японии, 8 июля 2018 года Последствия наводнения в префектуре Окаяма в Японии, 8 июля 2018 года
Последствия наводнения в префектуре Окаяма в Японии, 8 июля 2018 года
Toru Hanai/REUTERS

Жертвами сильных дождей, вызвавших наводнение в Индии, стали более 100 человек, передает «Синьхуа».

Уточняется, что власти подтвердили гибель 104 человек.

Несколько тысяч жителей были эвакуированы в более безопасные районы.