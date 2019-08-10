До 29 человек погибли в результате оползня в Мьянме

До 29 человек погибли в результате оползня в штате Мон на юго-востоке Мьянмы. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на пожарную службу.

Отмечается, что в ходе поисково-спасательных операций были обнаружены еще семь тел в субботу, 10 августа.

Уточняется, что к настоящему времени спасены 47 жителей.

Оползень был вызван сильными дождями, в городском районе Паунг несколько поселков были затоплены, ряд школ временно закрыты.

Как сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA), за последние два дня в Мьянме почти 12 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнения.

На данный момент в эвакуационных пунктах пребывает свыше 38 тыс. человек.

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