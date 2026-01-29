Размер шрифта
В эфире «Радио Судного дня» прозвучали два новых сигнала

В эфире «Радио Судного дня» прозвучало слово «Стояк»
Борис Приходько/РИА Новости

В эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной как «Радио Судного дня», в четверг прозвучали два новых сообщения. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее активность.

Сигналы «Стояк», «Дернолорд» и «Паяние» были переданы в 11:57 и 12:07 по московскому времени. Накануне в эфире звучало слово «Слабость».

До этого сообщалось, что «Радиостанция Судного дня» (УВБ-76) в 2025 году передала в эфир 357 сообщений. Наиболее часто встречающимся позывным в минувшем году стал «НЖТИ», прозвучавший 331 раз. Вторую строчку заняло загадочное слово «ЦЖАП», которое использовалось 11 раз. Третье место осталось за позывным «УЛВН», попавшим в эфир шесть раз за год.

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала послание, связанное с браком.
 
