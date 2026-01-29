Размер шрифта
Легенда «Зенита» заявил, что российскому футболу не нужны футбольные люди

Экс-футболист Быстров: российскому футболу не нужны футбольные люди
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владимир Быстров заявил, что российскому футболу не нужны футбольные люди, передает «РБ Спорт».

«Готов ли я работать только в РПЛ? Пока никто запросов мне не посылал, смысла об этом говорить нет. Почему? Потому что футбольные люди в нашем футболе не особо нужны. Там «справляются» нефутбольные люди», — сказал Быстров.

Быстров — двукратный чемпион России в составе «Зенита» (2010, 2011/12). В петербургском клубе он выступал с 2002 по 2005 год, а также с 2009 по 2014 год. Также в своей карьере он защищал цвета московского «Спартака» — с 2005 по 2009 год, выступал за «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».

Вместе со сборной России футболист завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Вызовы в основную национальную команду он получал с 2004 по 2013 год. Профессиональную футбольную карьеру Быстров завершил в 2018 году и успел поработать тренером в сборной России для футболистов до 17 лет.

