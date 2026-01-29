Размер шрифта
Бывший украинский шпион оказался недоволен возвращением на родину

Бывший разведчик ВСУ Куликовский заявил о проблемах после возвращения на Украину
Бывший сотрудник украинской разведки Касьян Куликовский выразил недовольство своим возвращением на Украину и направил обращения в офис президента Владимира Зеленского с требованием разъяснить причины его нахождения в стране. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, Куликовский покинул Украину в 2014 году и переехал в Белоруссию. В 2022 году его задержали за передачу Киеву информации о передвижениях военной техники. В конце 2025 года его освободили из следственного изолятора в Гомеле и передали украинской стороне в рамках договоренностей между президентами Белоруссии и США.

Источник сообщил, что после возвращения на Украину Куликовский остался недоволен своей судьбой и в конце декабря направил жалобы в офис Зеленского, а также в несколько иностранных дипломатических представительств. По его утверждению, после прибытия в Киев его разместили в клинической больнице, где с ним общались представители МВД и СБУ, однако медицинской помощи и поддержки он не получил, после чего был выписан без дальнейших разъяснений.

Куликовский настаивает на официальных разъяснениях своего статуса и помощи со стороны украинских властей. При этом, по информации источника, в руководстве украинских спецслужб его рассматривают как предателя, поскольку, как утверждается, во время допросов он передал белорусским силовым структурам данные о агентурных сетях украинской разведки.

Ранее сообщалось, что украинцы, бежавшие в Белоруссию, помогали российским силовикам информацией о перемещении ВСУ.
 
