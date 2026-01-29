Путин назвал создание палестинского государства принципиальным вопросом

Путин призвал к созданию палестинского государства ради мира на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин считает принципиальным вопрос создания палестинского государства в соответствии с решением ООН, передает РИА Новости.

«Создание палестинского государства в соответствии с решением ООН позволит обеспечить долгосрочную стабильность в регионе», — отметил президент РФ.

22 января Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббас провели встречу в Кремле, в ходе которой обсудили ситуацию в секторе Газа и инициативу президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира».

По словам российского лидера, только образование и полноценное функционирование палестинского государства могут привести к окончательному урегулированию конфликта. Путин обратил внимание, что при урегулировании ближневосточного конфликта необходимо учитывать нужды и пожелания палестинцев, в том числе касающиеся реконструкции сектора Газа.

Кроме того, глава государства подтвердил готовность Москвы направить $1 млрд в «Совет мира» по сектору Газа, чтобы эти средства использовались для восстановления анклава.

Ранее в администрации Трампа рассказали о роли «Совета мира».