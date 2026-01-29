Размер шрифта
В Госдуме назвали плюсы перехода высшего образования на новую систему

Депутат Смолин: перестройка высшего образования на специалитет поможет студентам
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Отказ от бакалавриата и магистратуры с переходом системы высшего образования на специалитет позволит повысить качество знаний у выпускников. «Всеобщая бакалавризация» не дает студентам возможности глубоко освоить материал, что приводит к снижению качества образования в целом, заявил в беседе с 360.ru зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

По мнению депутата, проблема бакалавриата заключается в том, что студенты, обучаясь по такой схеме, успевают получить лишь общие знания и не получают достаточной квалификации. Отказ от магистратуры в пользу специализированного высшего образования позволит повысить квалификацию бакалавров и обучать студентов в рамках более узкой направленности, считает Смолин.

«Например, по базовому образованию выпускник — юрист, а по специализированному — юрист в области уголовного права», — пояснил он на примере.

Среди минусов перехода на новую систему парламентарий назвал увеличение срока обучения и, как следствие, необходимости тратить на образование больше средств. При этом в бюджете на текущий и будущий год дополнительные затраты на эти статьи расходов не предусмотрены, а значит, вполне возможно сокращение бюджетных мест в вузах, заключил он.

До этого СМИ сообщили, что с 1 сентября форматы «бакалавр» и «магистр» якобы будут отменены в российских вузах и заменены базовым и специализированным высшим образованием. Однако первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева это опровергла, заявив, что речь не идет об одновременной отмене бакалавриата и магистратуры во всех вузах. По словам депутата, изменения предполагают поэтапное расширение пилотной программы, которая уже реализуется в ограниченном числе университетов, чтобы реформы не стали неожиданностью для образовательной системы.

Ранее стало известно, что российские вузы будут готовить специалистов для освоения Арктики.
 
