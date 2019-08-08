Хабаровская пенсионерка сутки отпугивала медведя рыком

В Хабаровском крае пенсионерка попала в трясину, где она простояла сутки, отпугивая от себя медведя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя добровольческого поискового отряда «Лига Спас».

Отмечается, что женщина отправилась в лес за грибами и не вернулась домой. Волонтеры по просьбе родственников пенсионерки отправились на поиски и нашли ее, стоящей в трясине и рычащей.

Пенсионерку нашли по рыку. По словам волонтеров, они также слышали звуки медведя. По их мнению, хищник находился в 20 метрах от женщины.

Уточняется, что пенсионерка около полутора суток простояла по пояс в воде, отгоняя от себя медведя.

В настоящее время хабаровчанка находится с родственником, она не пострадала. После сильного стресса женщина не может говорить.

Ранее сообщалось, что медведь напал на туристов в Японии.