Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева увеличилось до 43

<img src="//img.gazeta.ru/files3/13/12564013/upload-TASS_34863684-pic905-895x505-22992.jpg">

Число пострадавших при операции по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

Ранее сообщалось о 36 пострадавших.

Как отмечается, количество раненых увеличилось до 43 человек.

Уточняется, что у всех пострадавших различные травмы.

Согласно заявлению Минздрава, один раненный был отправлен на амбулаторное лечение.

«Один спецназовец, раненный в грудную клетку боевой пулей, скончался во время операции», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что пострадавший при штурме резиденции Атамбаева спецназовец скончался.