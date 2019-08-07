Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева увеличилось до 43
Число пострадавших при операции по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.
Ранее сообщалось о 36 пострадавших.
Как отмечается, количество раненых увеличилось до 43 человек.
Уточняется, что у всех пострадавших различные травмы.
Согласно заявлению Минздрава, один раненный был отправлен на амбулаторное лечение.
«Один спецназовец, раненный в грудную клетку боевой пулей, скончался во время операции», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что пострадавший при штурме резиденции Атамбаева спецназовец скончался.