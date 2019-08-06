Берег Азовского моря усеяли мертвые медузы

В северо-восточной части Крыма мертвые медузы в большом количестве оказались выброшенными на берег. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Согласно имеющейся информации, это произошло на пляжах Арабатской косы га берегу Азовского моря. В соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, что из-за мертвых морских обитателей сложно приблизиться к морю — они покрывают песок у самой кромки воды.Это произошло после того, как накануне прошел сильный шторм.

Ранее в Британии у побережья графства Корнуолл люди смогли заснять гигантскую медузу.