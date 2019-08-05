Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином

Протоиерей и духовник Алексеевского женского монастыря Москвы Артемий Владимиров рассказал о своем контакте с ученым Чарльзом Дарвином, умершим в 1882 году. Запись об этом выложили на YouTube.

По заявлению духовника, общение с ученым у него прошло в Вестминстерском аббатстве, где лежит могила Дарвина.

Владимиров отмечает, что задал ученому лишь несколько вопросов.

По его словам, на один из них якобы Дарвин ответил, что раскаивается в своей теории «происхождения видов».

Ранее сообщалось, что священник вызвал в храм медиков во время отпевания покойницы в одной из церквей Москвы, предположив что она «ожила».