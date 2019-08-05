Стрелок из Огайо приобрел оружие в интернете

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Коннор Беттс, который устроил стрельбу в штате Огайо, имел два оружия, одно из которых он заказал по интернету. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя местной полиции.

По его словам, одну винтовку стрелок заказал онлайн из Техаса, забрав ее у местного продавца, а другую — купил напрямую.

Он также отметил, что Беттс вел стрельбу именного из винтовки калибра 223, приобретенной через интернет.

Представитель полиции также сообщил, что мотив преступления стрелка пока неизвестен.

Стрельба произошла в Дейтоне в штате Огайо. В результате нее погибли 9 человек и 27 пострадали. Полиция нейтрализовала Беттса менее чем за минуту.

Ранее NBC сообщил об обнаружении тела сестры стрелка из Огайо.