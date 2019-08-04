Женщина выбросила чемодан с мертвым ребенком на Украине

Женщина выбросила чемодан с мертвым сыном на пустыре в украинском городе Черновцы. Об этом сообщает «112 Украина».

По информации полиции, ребенок заболел и умер, чтобы женщину не обвинили в ненадлежащем уходе, она выбросила тело сына в красном чемодане. Позже мертвого ребенка нашли прохожие, тогда полиция установила личность его матери, но найти ее им не удалось.

Спустя месяц сотрудники полиции задержали женщину в Хмельницкой области. В настоящее время правоохранительные органы выясняют подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что жительница Чувашии получила условный срок за убийство новорожденной дочери.