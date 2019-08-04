Полиция подтвердила задержание предполагаемого стрелка в Техасе
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В связи со стрельбой в Эль-Пасо задержан 21-летний белый мужчина, передает РИА «Новости» заявление главы полиции города Грега Аллена.
«Я не могу назвать его имя сейчас. Это 21-летний белый мужчина», — сказал он.
Он отказался подтвердить, каким оружием пользовался подозреваемый, однако отослал к публикациям в соцсетях, где тот изображен с АК-47.
Аллен также подтвердил, что пока задержан всего один человек, который сам сдался полиции на месте происшествия.