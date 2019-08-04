Полиция подтвердила задержание предполагаемого стрелка в Техасе

В связи со стрельбой в Эль-Пасо задержан 21-летний белый мужчина, передает РИА «Новости» заявление главы полиции города Грега Аллена.

«Я не могу назвать его имя сейчас. Это 21-летний белый мужчина», — сказал он.

Он отказался подтвердить, каким оружием пользовался подозреваемый, однако отослал к публикациям в соцсетях, где тот изображен с АК-47.

Аллен также подтвердил, что пока задержан всего один человек, который сам сдался полиции на месте происшествия.