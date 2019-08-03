Более 60 человек госпитализировали из-за утечки хлора в бассейне Пекина

61 человек госпитализирован в результате утечки газообразного хлора в бассейне на юго-западе Пекина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное правительство.

Отмечается, что инцидент произошел 2 августа в бассейне «Жуйлай» в районе Фаншань в Пекине.

Уточняется, что после происшествия все посетители были эвакуированы, пострадавшие направлены в больницы.

В настоящее время в больницах остаются 38 человек, 23 пострадавших уже покинули медучреждения.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии.