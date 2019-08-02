Неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь на Урале

В Свердловской области неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Как отмечается, против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц и покушение на убийство третьей потерпевшей».

Уточняется, что дочь убитой пары 1998 года рождения была доставлена в больницу. На настоящий момент ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Как подчеркивается, злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что отверткой и ножом забили насмерть российскую супружескую пару.