Суд вынес приговор пытавшейся продать ребенка женщине в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области суд приговорил к пяти годам колонии общего режима 42-летнюю женщину, которая намеревалась продать своего новорожденного ребенка. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

В июле 2018 года женщина передала ребенка 38-летней подруге, которая впоследствии намеревалась его продать московской паре за 300 тыс. рублей. Суд осудил фигурантку дела по п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»). Мать новорожденного полностью признала свою вину.

«В отношении второй соучастницы подсудимой следователи СК продолжают расследовать уголовное дело, выполняются следственные действия, направленные на его завершение», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23-летняя жительница Москвы хотела продать свою новорожденную дочь в соцсетях за один миллион рублей.