СК начал проверку после ДТП с пятью погибшими на Ставрополье

Следственный комитет начал проверку по факту смертельного ДТП рейсового пассажирского автобуса в Апанасенковском районе Ставрополья, в результате которого погибли пять человек, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу СК по региону.

В ведомстве заявили, что будут проверены обстоятельства оказания транспортных услуг по перевозке пассажиров в данном транспортном средстве и их соответствие на предмет безопасности для жизни и здоровья граждан.

По имеющейся информации, следователем уже запрошены документы об осмотре автобуса перед рейсом у перевозчика. Также ведется опрос очевидцев ДТП.

Сообщается, что в автобусе был найден видеорегистратор. Он может серьезно облегчить установление причин аварии.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло.