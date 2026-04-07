Nutella обрела популярность в сети, попав на видео с «Артемиды-2»

Паста Nutella попала на видео экипажа «Артемида-2» и стала популярной в сети

Ореховая паста Nutella обрела огромную популярность в сети, попав на видео в корабле «Орион» вместе с экипажем, летевшим к Луне в рамках миссии «Артемида-2», пишет The Independent.

Паста Nutella неожиданно привлекла внимание зрителей по всему миру. Во время прямой трансляции миссии «Артемида-2» банку с намазкой заметили, парящую в невесомости над кухонной поверхностью космического аппарата.

Она свободно перемещалась по кабине космического корабля во время исторической лунной миссии NASA, что стало настоящим «звездным появлением» бренда, уверены в сети.

Видео с плавающей в невесомости Nutella быстро стало вирусным, а зрители шутят, что никакая маркетинговая кампания на Земле не смогла бы повторить такой эффект.

Ранее сообщалось, что астронавты лунной миссии «Артемида-2» ненадолго потерялись в космосе.