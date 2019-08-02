Напавший на полицейских в Сургуте мужчина был сотрудником МЧС, пишут СМИ

Мужчина, набросившийся на полицейских с ножом в Сургуте, является сотрудником МЧС. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что личность мужчины установлена, он является работником регионального отделения МЧС.

Инцидент произошел в четверг, 1 августа, во дворе жилого дома в Сургуте. Полицейские, прибывшие на вызов, попытались задержать мужчину, в ответ он смертельно ранил ножом одного из них.

Ранее СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте.