Число пострадавших в ДТП на Ставрополье возросло до 19 человек

Число пострадавших в аварии на Ставрополье увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора края Владимира Владимирова.

Отмечается, что 2 августа пассажирский автобус и грузовик врезались на дороге.

Уточняется, что в результате аварии погибли пять человек, 19 человек обратились в больницы, из них 15 — были госпитализированы.

«Пятеро — в крайне тяжелом состоянии», — добавил Владимиров.

Кроме того, в числе пострадавших есть трое детей.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье в результате ДТП с автобусом погибли пять человек.