Увеличилось число пострадавших в ДТП на Ставрополье

В пресс-службе главы региона рассказали, что число пострадавших в ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса увеличилось. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что количество пострадавших увеличилось до 18 человек.

Уточняется, что 14 человек госпитализированы. Трое из них находятся в реанимации.

Кроме того, в числе пострадавших есть трое детей. Они доставлены в больницу без серьезных травм.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье в результате ДТП с автобусом погибли пять человек.