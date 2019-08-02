В Бангкоке произошло семь взрывов

В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.

Отмечается, что пока известно о двух пострадавших.

Уточняется, что сначала три взрыва раздались с промежутками в 5-7 минут после 5.00 (1.00 мск) в районе Прату Нам на первом этаже здания гостиницы Indra Regent Hotel.

Заявляется, что сработало самодельное взрывное устройство, которое было спрятано в куче сухих листьев.

Следующие два взрыва произошли под станцией надземного метро «Чонгнонси» около 8.00 (4.00 мск).

В 9.30 (5.30 мск) еще два взрыва прогремели в районе улицы имени короля Рамы Девятого. Там находится комплекс правительственных зданий.