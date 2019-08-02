В Хорватии в ходе стрельбы на почве ревности погибли шесть человек

В столице Хорватии Загребе произошла стрельба, в ходе которой были убиты шесть человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что местная полиция обнаружила тела в районе Кайзерица.

Уточняется, что виновник, который совершил преступление на почве ревности к бывшей жене и ее новому возлюбленному, скрылся в неизвестном направлении.

По некоторым данным, четыре из найденных тел — дети. Единственным оставшимся выжившим в стрельбе считается семимесячный младенец.

Ранее сообщалось, что арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.