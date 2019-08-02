В Хорватии в ходе стрельбы на почве ревности погибли шесть человек
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В столице Хорватии Загребе произошла стрельба, в ходе которой были убиты шесть человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что местная полиция обнаружила тела в районе Кайзерица.
Уточняется, что виновник, который совершил преступление на почве ревности к бывшей жене и ее новому возлюбленному, скрылся в неизвестном направлении.
По некоторым данным, четыре из найденных тел — дети. Единственным оставшимся выжившим в стрельбе считается семимесячный младенец.
Ранее сообщалось, что арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.