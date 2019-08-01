В минлесхозе Красноярского края проходят обыски по делу о халатности

Следователи проводят обыски в министерстве лесного хозяйства Красноярского края, региональном управлении МЧС и КГАУ «Лесопожарный центр» для изъятия документации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Согласно имеющейся информации, должностные лица регионального министерства лесного хозяйства края не приняли мер по ликвидации возникших с 22 марта лесных пожаров, вследствие чего огонь распространился на значительные территории.

Уточняется, что данные лица подозреваются в преступлении, предусмотренном частью 1.1 статьи 293 УК РФ по факту халатности. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается, проводятся обыски.

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